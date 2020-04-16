"كورونا" يجبر اليابان على توسيع "الطوارئ".. وتقديم إعانات مالية للمواطنين

انتقادات لاستجابة "آبي" لتحديات الوباء

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل إعلام أخرى، اليوم (الخميس)، أن البلاد تستعد لتوسيع نطاق حالة الطوارئ على مستوى البلاد في ظل ضغوط على شينزو آبي؛ للقيام بالمزيد وسط انتقادات بأن استجابته للفيروس بشكل عام كانت محدودة ومتأخرة للغاية.

ويتفشى فيروس كورونا بشدة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وبموجب خطة الميزانية التكميلية الحالية، خصصت الحكومة أموالاً للمدفوعات النقدية بقيمة 300 ألف ين (2784 دولارًا)، لكن فقط للأسر التي يُعتقد أن دخلها تأثر بسبب الفيروس.



ونقلت "رويترز" عن مسؤول مطلع مباشرة على الأمر أن إدارة "آبي" ستغير الخطة، وستقدم بدلاً من ذلك 100 ألف ين لكل مواطن.

ومن النادر أن تجري الحكومة اليابانية تغييرات على مسودة الميزانية، التي تضعها بعناية وزارة المالية مع مراعاة وجهات نظر السياسيين المختلفة.

وسيبرز أي تعديل من هذا القبيل التحدي الذي يواجه "آبي" في معالجة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الوباء دون، إضافة الكثير من الضغوط على المالية اليابانية.