"أمانة الرياض": 59 ألف منشأة استفادت من قرار التنبيه أولاً خلال 2021

أكّدت ارتفاع نسبة الامتثال للضوابط والاشتراطات إلى 83 %.. 195.452 إنذاراً

أفادت أمانة منطقة الرياض بأن 59 ألف منشأة تجارية استفادت من قرار التنبيه أولاً خلال عام 2021، لافتة إلى ارتفاع نسبة الامتثال للضوابط والاشتراطات إلى 83 .%

وأكدت الأمانة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أن عدد المنشآت التي تم تنبيهها 59.108 منشآت، فيما تمّ توجيه 195.452 إنذاراً .