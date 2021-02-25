"العمليات الأمنية 911" يعلن نتائج القبول المبدئي للرجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة "وكيل رقيب- عريف- جندي أول- جندي رجال".
ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa
على رتب "وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة "وكيل رقيب- عريف- جندي أول- جندي رجال".
ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa