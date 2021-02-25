"العمليات الأمنية 911" يعلن نتائج القبول المبدئي للرجال

على رتب "وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة "وكيل رقيب- عريف- جندي أول- جندي رجال".



ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa