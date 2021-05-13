"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 13 مايو 2021، تسجيل 1116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 430505 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1129 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 414,139 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7122 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9244 والحالات الحرجة 1344حالة.