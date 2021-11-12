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تُقام في عمَّان بمشاركة 20 لاعبًا على مستوى العالم

الاتحاد الدولي يختار السعودي عبدالرحمن الطاهر للمشاركة ببطولة "تحدي الأمل" لكرة الطاولة

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اختار الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الموهبة السعودية اللاعب عبدالرحمن بن صالح الطاهر للانضمام لمعسكر وبطولة تحدي الأمل الدولي المزمع إقامتهما بالعاصمة الأردنية عمَّان خلال الفترة من 8 - 14 / 12/ 2021م، وهي البطولة التي تشهد مشاركة أفضل 20 لاعبًا على مستوى العالم للعبة كرة الطاولة تحت 11 سنة.



يُذكر أن اللاعب الطاهر يحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في فئته السنية، بحسب تصنيف اتحاد اللعبة الدولي.