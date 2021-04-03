ما بعد الـ ٧٠٠ حالة إصابة.. تحذيرات "الصحة" تتواصل: الوعي مطلوب والتهاون مرفوض

الوزارة أكّدت ضرورة التزام الجميع بالتدابير والإجراءات الوقائية ودعت إلى الحصول على اللقاح

بعدما سجّلت المملكة أكثر من ٧٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الجمعة، في حصيلة هي الأعلى منذ سبعة أشهر، رصدت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة زيادة في أعداد الحالات النشطة والحركة.

ووفق مقطع فيديو لقناة الإخبارية شدّدت الوزارة على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، موضحة أن منحنى الحالات يرتفع إذا انخفض الالتزام، وينخفض إذا ارتفع الوعي.

وطالبت الوزارة كل شخص بالالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ كلبس الكمامة والتباعد وغسل وتعقيم اليدين وتفادي التجمعات.

وكانت الوزارة قد دأبت منذ أشهر على افتتاح مراكز تطعيم في المناطق كافة، داعية الجميع إلى أخذ اللقاح في أسرع وقت ممكن، والحصول على الاستشارات والمعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.

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