في مثل هذا اليوم وقبل 68 عامًا.. صدور مرسوم ملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد

26 يونيو من العام 1953 وفق ما نقلته "الدارة" عن صحيفة أم القرى

في مثل هذا اليوم 26 يونيو من العام 1953م، الموافق 14 شوال 1372هـ، صدر المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز في حسابها الرسمي بتويتر اليوم نقلًا عن صحيفة أم القرى بعددها 1471، تقول: إن صدور المرسوم كان قبل 68 عامًا.

1

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 03:35 PM

26 يونيو من العام 1953 وفق ما نقلته "الدارة" عن صحيفة أم القرى

في مثل هذا اليوم وقبل 68 عامًا.. صدور مرسوم ملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,882

في مثل هذا اليوم 26 يونيو من العام 1953م، الموافق 14 شوال 1372هـ، صدر المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الاقتصاد.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز في حسابها الرسمي بتويتر اليوم نقلًا عن صحيفة أم القرى بعددها 1471، تقول: إن صدور المرسوم كان قبل 68 عامًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021