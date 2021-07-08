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أكدت أن المسار الإلكتروني عبر منصة وزارة الحج هو القناة الرسمية دون غيره

"النيابة العامة" تحذر من الاحتيال المالي عن طريق حملات الحج الوهمية

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حذرت النيابة العامة من أي سلوكيات احتيالية في شأن حملات الحج، وما قد يصاحب ذلك من إنشاء روابط إلكترونية وهمية في هذا الصدد للاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، مشددة على أن المسار الإلكتروني عبر منصة الجهة المختصة هو القناة الرسمية لذلك دون غيره.



وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": "يُحظر الاحتيال المالي على الآخرين عن طريق حملات الحج الوهمية، وخداعهم بنظامية هذه الحملات، مصاحبًا لذلك بأعمال خارجية تحمل على الاعتقاد بصحته، والاستيلاء على أموالهم بناءً على ذلك".



وتابعت: "تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".