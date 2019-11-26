بأبلغ التعبيرات.. شاهد ما قاله أمير مكة لأهالي المحافظات الشرقية بالمنطقة

افتتح حلقة نقاش "دور مؤسسات المجتمع المدني" بمشاركة 80 متطوعًا

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم الثلاثاء، بأهالي المحافظات الشرقية من المنطقة، ونقل لهم أكثر جمل التعبير بلاغة، إثر افتتاحه حلقة نقاش دور مؤسسات المجتمع المدني التي يشارك فيها أكثر من 80 متطوعًا ومتطوعة من مختلف التخصصات.

وتفصيلاً، خاطب أمير مكة الأهالي قائلاً: "عندما وجهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية للتوجه إلى هذه المحافظة وجهوني لأن آتي إلى هنا ليس لتوجيهكم وإنما لتوجيهكم أنتم لي أنا، ووجهوني بأن آتي إلى هنا لأسمع منكم وليس لتسمعوا أنتم مني أنا".