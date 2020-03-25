أول حالة إصابة بكورونا في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بالولايات المتحدة

لمحتجز مكسيكي في سجن في مقاطعة بيرغن

أعلنت إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لمحتجز مكسيكي الجنسية يبلغ من العمر 31 عامًا.

وقالت الوكالة في بيان اليوم: إن "المعتقل كان قد تم احتجازه في سجن في مقاطعة بيرغن في هاكنساك بولاية نيوجيرسي، وتم الحجر عليه صحيًّا، ويتلقى حاليًا الرعاية الصحية"؛ مضيفة أنها قررت تعليق الدخول إلى المنشأة، وتحتجز الوكالة نحو 37 ألف مهاجر غير شرعي، يمتلك أكثر من ثُلثيهم سجلًّا "إجراميًّا".

فيروس كورونا الجديد

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 08:22 AM

لمحتجز مكسيكي في سجن في مقاطعة بيرغن

أول حالة إصابة بكورونا في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بالولايات المتحدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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أعلنت إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لمحتجز مكسيكي الجنسية يبلغ من العمر 31 عامًا.

وقالت الوكالة في بيان اليوم: إن "المعتقل كان قد تم احتجازه في سجن في مقاطعة بيرغن في هاكنساك بولاية نيوجيرسي، وتم الحجر عليه صحيًّا، ويتلقى حاليًا الرعاية الصحية"؛ مضيفة أنها قررت تعليق الدخول إلى المنشأة، وتحتجز الوكالة نحو 37 ألف مهاجر غير شرعي، يمتلك أكثر من ثُلثيهم سجلًّا "إجراميًّا".

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