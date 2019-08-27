هجوم "أردوغاني" شرس ضد باباجان.. وأوغلو يردّ: أملك ما يجعله يخجل!

الرئيس التركي دعا إلى الابتعاد عمن يسلّم عليهما تزامنًا مع توالي تصدعات حزبه

يبدو أن الانشقاقات التي تعرّض لها حزب العدالة والتنمية، خلال الفترة الأخيرة، أصابت الرئيس التركي رجب أردوغان، بحالة من الرعب؛ خوفًا من أن يفقد الحزب مقاليد السلطة في تركيا، التي يتولاها منذ 2002؛ لذا بدأ يشن حملة تشويه وهجوم شرسة ضد المنشقين عن الحزب الحاكم، مثل وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، اللذيْن يتحركان لتأسيس أحزاب جديدة.

تحذير بالابتعاد!

صحيفة "تي آر 724"، نقلت عن مصادر مطلعة داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن أردوغان أصدر تعليمات إلى فروع الحزب في المدن، يحذرهم من الاقتراب من داود أوغلو وباباجان، قائلًا: "ابتعدوا عمن يلقون السلام عليهما"؛ حيث طالَبَ "أردوغان" بإبعاد الأسماء المقربة من داود أوغلو وباباجان، عن الحزب، وقال: "سنجد من يقوم بهذا العمل على أفضل وجه".

أكدت المصادر للصحيفة التركية، أن الحزب الحاكم سوف يحصر الأسماء التي تحتل مكانة داخل إدارات البلديات والمقاطعات والمدن، في قوائم محددة؛ من أجل تحديد الأسماء التي ستكون في مجالس إدارة الحزب في المدن والبلدات والأحياء، وسيتم إجراء تحريات حولهم لمنع تسلل المُوالين لحركة "الخدمة" إلى مناصب الحزب العليا، كذلك منع دخول الذين تربطهم صلة بـباباجان وداود أوغلو، وأن الحزب يستعد الآن لتشكيل لجنة من أجل جميع هذه التدابير.

"عمر" جديد!

ووفق تقرير نشره، أمس، موقع "عثمانلي"؛ فأردوغان كان قد أعلن عقد المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية مبكرًا، خلال خريف العام الجاري؛ أي قبل نحو عام ونصف العام من موعده المقرر سلفًا، في أغسطس 2021، وهو الأمر الذي وصفته المعارضة بأنه محاولة لإعادة ترتيب الصفوف استعدادًا لانتخابات مبكرة.

في الذكرى السنوية الثامنة عشرة لتأسيس حزب العدالة والتنمية، قال أردوغان: "نحن نحتاج لعُمَر جديد (الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه)، سنقوم بتدعيم صفوفنا بأصحاب وقادة الرأي والفكر، سنقوم جميعًا بذلك"؛ مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء تحرك "خاص" من أجل تحديد الأسماء التي ستكون في مجالس إدارة الحزب في المدن والبلدات والأحياء.

تصدع جبهة أردوغان

باباجان وداود أوغلو، ورئيس الجمهورية السابق، عبدالله جول، من أبرز مؤسسي وقادة حزب العدالة والتنمية الذين وجهوا تصريحات تنتقد سياسة الحزب الحاكم خلال الفترة الأخيرة، وبدأوا التحرك لتأسيس أحزاب منافسة للعدالة والتنمية.

خلال اجتماع حزب العدالة والتنمية لتبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، علّق أردوغان خلال كلمته، على تحركات رفاقه السابقين، بالقول: "قد يكون بيننا من انضموا إلى حملات مشبوهة مثل الانقسامات، وما إلى ذلك؛ لكن لا تنسوا أن الأعياد هي أيام الانتصارات، التي نصل فيها لأعلى الدرجات، لن نسمح لأحد بشق صف أُخوّتنا، سندعم أخوتنا ونواصل مسيرتنا".

تهديدات أردوغان للمنشقين، لم تتوقف طيلة اجتماعاته مع حزبه الحاكم خلال الأسابيع الأخيرة؛ متوعدًا الخارجين من مظلة "العدالة والتنمية" بدفع الثمن باهظًا؛ بل إنه اتهمهم بالخيانة.

باباجان، استقال يوليو الماضي، من حزب العدالة والتنمية، رغم أنه أحد مؤسسيه الأوائل مع أردوغان، وقال في بيان الاستقالة: "إن تركيا بحاجة إلى رؤية مستقبلية جديدة"، وأعلن مؤخرًا أنهم بدأوا العمل على حل أزمات تركيا؛ لافتًا إلى أن أهم أهداف حزبه المرحلية، هي المشاركة وتشكيل فريق كبير والفوز بتمثيل قوي في البرلمان.

باباجان، بعث رسالة للشعب التركي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة عيد الأضحى، أعلن خلالها بدء العمل على الحزب الجديد، وكشف جزءًا من رؤيته المستقبلية للسياسة التركية، وهنأ الأتراك بالعيد.

أحزاب جديدة

صحف تركية كشفت منذ أيام أن "باباجان" يستعد لبدء العمل داخل الحزب الجديد نهاية العام الجاري، كما يستعد أحمد داود أوغلو لتدشين حزبه الجديد، أكتوبر المقبل، بعد أن كشفت صحف تركية عن موقع المقر الجديد للحزب، والتقطت صورًا من داخله.

داود أوغلو، دأب على انتقاد أردوغان وسياسات الحزب الحاكم الأخيرة؛ آخرها تهديده بأنه "يملك أسرارًا إذا خرجت للعلن؛ فستجبر أردوغان وحزبه على الخجل"، وقال أمام حشد جماهيري في مدينة صقاريا، بمنطقة مرمرة: "كثيرون سيخجلون من النظر في وجوه الناس، إذا فتحت دفاتر مكافحة الإرهاب، وستسود وجوه كثيرة".