"الصحة": تسجيل 4541 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5212 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، تسجيل 4541 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 661733 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5212 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 611342 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8924 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 750 حالة.