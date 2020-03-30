الكويت تعلن شفاء 5 حالات جديدة من كورونا وإجمالي المتعافين 72

وزير الصحة: سينقلن إلى الجناح التأهيلي تمهيداً لخروجهن من المستشفى

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) هي: ثلاث مواطنات كويتيات ومقيمتان اثنتان؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 72 حالةً.

وقال في تصريح له، اليوم، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الخمس من الفيروس، مشيراً إلى أنه سيتم نقلهن إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجهن من المستشفى.