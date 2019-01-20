مدرب اليابان: لن نلجأ للدفاع أمام السعودية.. وسنغلق منافذ الخطورة لديهم

د ب أ : أكد هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني، صعوبة مواجهة المنتخب السعودي غدًا الاثنين في دور الـ16 ببطولة كأس آسيا.

وقال في مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الأحد: "البطولة وصلت إلى مرحلة مختلفة عن سابقتها بعدما حققنا الفوز في مبارياتنا الثلاث في دور المجموعات. والجهاز الفني سيعمل على اختيار 11 لاعبًا بدقة من أجل عبور المنتخب السعودي واضعًا نصب عينيه قوة المنافس، وتجاربه في مثل هذه المباريات القوية".

وأضاف: "طريق الوصول إلى ثُمن النهائي لم يكن مفروشًا بالورود كما يتصور البعض؛ إذ خضنا مباريات صعبة مع التأكيد أن مباراة السعودية أقوى من مواجهات دور المجموعات. وسنعمل على منع المنافس من أن يسجل هدف السبق مع وضع الخطة المناسبة لإغلاق مفاتيح لعب الأخضر، وهذا لا يعني أننا سنلجأ إلى الدفاع".

وتابع: "ثقتي كبيرة بتحقيق نتيجة جيدة بعد المحصلة الإيجابية لنا في دور المجموعات بالفوز في المباريات الثلاث، كما أن خسارة السعودية في آخر مباريات المجموعة ستكون دافعًا قويًّا لهم غدًا الاثنين من أجل عدم الخسارة خلال مباراتين متتاليتين".

وأكد المدرب الياباني تحسُّن اللاعب يويا أوساكو، مشيرًا إلى أن مشاركته في المباراة من عدمها بيد الجهاز الطبي.