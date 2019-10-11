مخاطر الاستخدام السيئ للتقنية وطرق الحماية في برنامج فاعل بالمخواة

ينطلق بعد غدٍ برعاية "التعليم" بعنوان "المواطنة الرقمية والأمن السيبراني"

ينفذ قسم التعليم المستمر، ممثلاً بمركز الحي المتعلم ببني عاصم، برنامجاً تدريبياً بعنوان "إضاءات عن المواطنة الرقمية والأمن السيبراني" لمدير الإعلام التربوي المتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر بن محمد العمري -أمين ملتقى المواطنة الرقمية والأمن السيبراني بتعليم المخواة- يستمر لمدة أسبوع اعتباراً من الأحد القادم.

ويهدف البرنامج لإثراء معارف ومهارات مرتادي مركز الحي المتعلم بالمهارات الحياتية المختلفة وإغناء ثقافتهم بما يمكنهم من النجاح في التعامل والتكيف مع مواقف الحياة المختلفة ليكونوا عناصر فاعلة ومواطنين قادرين على التعامل الأمثل مع المعطيات التقنية، ولأهمية تشجيع الفرص لتحقيق المواطنة الرقمية والأمن السيبراني ونشر مفهومهما وتوصيف مرتكزات المواطنة الرقمية والتعريف بقوانين وتشريعات العصر الرقمي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن الخطة التشغيلية لمركز الحي المتعلم بمدرسة بني عاصم وضمن حزمة من البرامج التي يطلقها المركز هذا العام.

وأوضح مدير المركز سعيد عبدالله العمري، أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود المركز في بناء مجتمع رقمي آمن وإسهاماً منه في تحقيق الأمن الرقمي، مشيراً إلى أن الاستخدام الواسع ومن مختلف الأعمار للتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي يعزز من أهميته.

ودعا "العمري" مرتادي المركز وكافة المستفيدين إلى حضور البرنامج والاستفادة مما سيقدم فيه، فيما ثمن رئيس قسم التعليم المستمر عبدالرحمن شنان هذه الخطوة، مؤكداً أنها تأتي ضمن برامج الشراكة بين قسمي التعليم المستمر والإعلام التربوي.

وأضاف: "تزداد أهمية توعية مستخدمي الشبكات ووسائل التواصل بالمهددات المختلفة من أجل حمايتهم من مخاطر الاستخدام السيئ للتقنية وما قد يتعرضون له أثناء الوصول الرقمي واستخدام تلك المواقع وصولاً إلى مجتمع رقمي آمن".

فيما أكد مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق، أن هذا البرنامج يأتي استشعاراً من تعليم المخواة للدور الوطني تجاه تحقيق الأمن في الشبكات وتعزيز القيم الوطنية في مواقع التواصل والفضاء السيبراني عبر تبني برامج التوعية والتثقيف لمختلف الشرائح وانطلاقاً من دور الإدارة في العمل على بناء مجتمع رقمي آمن بتكثيف الجهود لنشر الثقافة الرقمية الواعية والتعريف بالسلوك الرقمي الآمن والتعريف بجهود المملكة في مجالات الأمن السيبراني ونشر مفهومه.

وأشار إلى أن تعليم المخواة أطلق مطلع العام الحالي ملتقى المواطنة الرقمية والأمن السيبراني برعاية أمير منطقة الباحة ويعمل على استمرار هذا التوجه لتستفيد منه مختلف الشرائح من أجل تعزيز أمن الوطن الحبيب.