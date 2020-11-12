مصر تُدين الاعتداء على مقر سفارة المملكة في لاهاي

أكدت تضامنها مع الرياض فيما تتخذه من إجراءات

أدانت مصر اليوم حادثة إطلاق النار الذي تعرض له مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدينة لاهاي، معربةً عن بالغ قلقها لهذا العمل الجبان.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة، مشددةً على وقوفها وتضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.

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12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 05:57 PM

أكدت تضامنها مع الرياض فيما تتخذه من إجراءات

مصر تُدين الاعتداء على مقر سفارة المملكة في لاهاي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أدانت مصر اليوم حادثة إطلاق النار الذي تعرض له مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدينة لاهاي، معربةً عن بالغ قلقها لهذا العمل الجبان.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة، مشددةً على وقوفها وتضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.

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