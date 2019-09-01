الترقب والحذر يسود جنوب لبنان بعد توقف القصف الإسرائيلي

استهدف بلدات مارون الراس وعيترون ويارون

أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" بأن أجواء من الترقب والحذر تسود المنطقة الحدودية اللبنانية في قضاء بنت جبيل، بعد توقف قصف القوات الإسرائيلية لخراج بلدات مارون الراس وعيترون ويارون.

وأوضحت الوكالة اللبنانية أن القصف لم يتعدَّ خراج البلدات الثلاث، خلافاً لما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن قصف مدن وبلدات وقرى أخرى.