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دعت الجميع إلى تجنب الازدحام في المسالخ والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة

لسلامة الجميع.. أمانة مكة تعلن عن توفر تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم

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أعلنت أمانة مكة عن توفر تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم؛ حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولضمان سلامة الجميع.

وبيّنت الأمانة عبر حسابها في تويتر: أنها تتم تحت إشراف بيطري متكامل لضمان سلامة الذبيحة،

ودعت الأمانة الجميع إلى تجنب الازدحام في المسالخ والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة.