لسلامة الجميع.. أمانة مكة تعلن عن توفر تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم

دعت الجميع إلى تجنب الازدحام في المسالخ والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة

أعلنت أمانة مكة عن توفر تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم؛ حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولضمان سلامة الجميع.

وبيّنت الأمانة عبر حسابها في تويتر: أنها تتم تحت إشراف بيطري متكامل لضمان سلامة الذبيحة،
ودعت الأمانة الجميع إلى تجنب الازدحام في المسالخ والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة.

أمانة مكة تطبيقات إلكترونية

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14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442 07:58 PM

دعت الجميع إلى تجنب الازدحام في المسالخ والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة

لسلامة الجميع.. أمانة مكة تعلن عن توفر تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت أمانة مكة عن توفر تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم؛ حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولضمان سلامة الجميع.

وبيّنت الأمانة عبر حسابها في تويتر: أنها تتم تحت إشراف بيطري متكامل لضمان سلامة الذبيحة،
ودعت الأمانة الجميع إلى تجنب الازدحام في المسالخ والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة.

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