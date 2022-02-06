عَرضة وتراث وسوق.. "شتاء درب زبيدة" يستهوي الرواد بالفعاليات

سيارات كلاسيكية ومقتنيات أثرية وصور بالمتحف.. "حِرَف وأكلات"

استهوت الفنون والموروثات الشعبية، أمس، زوار مهرجان "شتاء درب زبيدة" المقام حاليًا في مدينة لينة التاريخية، الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية "ITBA"، بعروضها اليومية؛ وفي طليعتها: (العرضة، والسامري، والخبيتي) التي قدّمتها الفِرَق الشعبية على مسرح منطقة السوق التاريخية للفعاليات بلينة.

وتَضمنت رزنامة الفعاليات: (العروض العالمية، والأمسية الغنائية، والألعاب الإلكترونية والحركية)، كما استمتع زوار منطقة متحف قصر الملك عبدالعزيز الأثري، بجولة تراثية على ألحان الربابة التاريخية، ومشاهدة السيارات الكلاسيكية، والمقتنيات الأثرية، والصور المتنوعة في معرض المتحف.

فيما تجول عدد من الزوار بالسوق الشعبية التي تضم الحِرَف اليدوية والتراثيات والأكلات الشعبية، والاستمتاع بالعروض التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة.