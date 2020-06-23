الكويت.. 4 حالات وفاة و742 إصابة جديدة بكورونا

المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة 41033 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 4 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 742 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.



وأضاف: من بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 385 حالة لمواطنين كويتيين، أي ما نسبته 51.89% من مجموع الإصابات المسجلة، و357 حالة لجنسيات مختلفة، أي ما نسبته 48.11 % من مجموع الإصابات المسجلة.



وتابع: يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 41033 حالة. هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 ‪في دولة الكويت 32304 حالات، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 534 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.