شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جريمة سطو مسلح على إحدى الصيدليات بجدة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبا جريمة سطو مسلح على إحدى الصيدليات بمحافظة جدة، باستخدام مسدس، والاعتداء بالضرب على أحد الموظفين، وسرقة مبلغ مالي قدره (4000) ريال، وضبط بحوزتهما السلاح والمركبة المستخدمين في تنفيذ الجريمة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

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16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442 03:41 AM

شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جريمة سطو مسلح على إحدى الصيدليات بجدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبا جريمة سطو مسلح على إحدى الصيدليات بمحافظة جدة، باستخدام مسدس، والاعتداء بالضرب على أحد الموظفين، وسرقة مبلغ مالي قدره (4000) ريال، وضبط بحوزتهما السلاح والمركبة المستخدمين في تنفيذ الجريمة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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