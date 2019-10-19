تركي آل الشيخ: بابي مفتوح للجميع وما قدمته لأسرة الشريدة "واجبي"

رئيس الهيئة العامة للترفيه كشف عن تبرعه بـ8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لهم

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أن بابه مفتوح لكل أبناء ‫المملكة العربية السعودية بشكل عام، وأبناء قطاع الترفيه والرياضة بشكل خاص.

وكشف "آل الشيخ" لدى اتصاله ببرنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية" أمس، عن تبرعه بـ8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لأسرة عبدالله الشريدة.

وقال: هذا واجبي، ولم أقدّم شيئاً، وبابي مفتوح لكل أبناء ‫المملكة العربية السعودية بشكل عام، وأبناء قطاع الترفيه والرياضة بشكل خاص.