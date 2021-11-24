بالفيديو.. "زلة لسان" من بايدن تحرجه أمام الجميع وهذا ما قاله في نهاية خطابه

كان يحاول طمأنة مواطنيه بشأن قضايا عدة مثل أسعار الوقود وسلاسل التوريد

وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في موقف محرج، بينما كان يلقي خطاباً اقتصادياً في البيت الأبيض.

وظهر أن بايدن كان متمسكاً بالنص المكتوب له، حتى إنه قال في ختام الخطاب "نهاية الاقتباس"، أي الكلمة التي كتبها مساعدوه في نهاية الخطاب، وما كان من المفترض أن يتلوها بايدن.

وتلا الرئيس الأميركي هذا الخطاب قبل مغادرته البيت الأبيض لقضاء عيد الشكر، وحاول بايدن خلال الخطاب طمأنة مواطنيه بشأن قضايا عدة، مثل أسعار الوقود وهدايا العطلة، كما تطرق إلى مسألة سلاسل التوريد.

ولم يكن الرئيس بايدن يقرأ عن الورق، بل كان يثبت وجهه على الكاميرا، لكن يبدو أنه كان يقرأ عن القارئ الآلي "أوتوكيو".

وكان بايدن يقول: "بالمناسبة، ربما سمعتم الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت بالأمس عندما تحدث عن الخطوات التي اتخذناها".

وأضاف وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية": "أنا أقتبس. إن الجمع بين عمل المؤسسة الخاصة والحكومة معاً كان ناجحا حقيقة".

وتابع بايدن، قائلاً: "خلال مسار الإنتاج هناك الكثير من الابتكار، وبسبب الإجراءات التي اتخذناها بدأت الأمور تتغير"، ثم قال: "نهاية الاقتباس".

ودفعت طريقة بايدن في إلقاء الخطاب عدداً من وسائل الإعلام إلى تشبيهه بنجم فيلم كوميدي أميركي صدر في عام 2004، وبطله ويل فيرل.

والفيلم هو "المذيع: أسطورة رون بورغاندي"، ويتحدث عن مذيع في قناة تلفزيونية في السبعينيات، يدعى "رون بورغاندي"، اشتهر بطريقة قراءة الأخبار بطريقة آلية.