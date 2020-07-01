مبادرة "من أجل وطني" بتعليم تبوك تُختتم بفوز 10 طالبات

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة في إدارة نشاط الطالبات، نتائج مسابقة "من أجل وطني"، وهي مبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي نفذتها الإدارة عن بُعد واستهدفت طالبات التعليم العام.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، الطالبات الحاصلات على المراكز الأولى؛ مثمنًا الجهود التي تبذلها إدارة نشاط الطالبات في إبراز المواهب والقدرات المتنوعة لدى الطالبات؛ مؤكدًا حرص إدارة تعليم تبوك على تقديم العناية والدعم للطلاب والطالبات بما يحقق أهداف برامج النشاط المختلفة.

وجاءت النتائج كالتالي: المركز الأول الطالبة ريهام سعيد الأسمري من متوسطة جويرية بنت الحارث، المركز الثاني الطالبة إرين جمعان الزهراني من الابتدائية 67 لتحفيظ القرآن الكريم، والمركز الثالث الطالبة مياسة منصور البلوي من ثانوية طلائع الغد، والمركز الرابع الطالبة أسيل علي المعيضي من المتوسطة 20، والمركز الخامس الطالبة جوان محمد القحطاني من الابتدائية 66، والمركز السادس الطالبة شدن صالح الحربي من ابتدائية طلائع الغد، والمركز السابع الطالبة جود خالد الحربي من الثانوية الثانية بالوجه، والمركز الثامن ملك سعود القحطاني من الابتدائية 67 لتحفيظ القرآن الكريم، والمركز التاسع الطالبة ريناد أحمد الزهراني من المتوسطة 20، والمركز العاشر الطالبة رغد محمد العطوي من ثانوية دار الحنان.

بدورها قدمت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك هدى المندح، شكرها للطالبات المشاركات ولمنسقات المبادرات، وأوضحت أن المسابقة التي شاركت فيها 156 طالبة، تهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية وتنمية الإحساس بالمسؤولية المجتمعية لدى الطالبات في مواجهة الأزمات، وإتاحة الفرصة للتعبير عن مشاعرهن الوطنية، وتقدير الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة في إطار نشر الوعي الوقائي والصحي؛ مؤكدة أن عملية التحكيم مرت بمراحل عدة لتطبيق الشروط والضوابط على الأعمال المشاركة؛ بما يضمن الدقة والجودة في عملية التحكيم وإعلان النتائج.