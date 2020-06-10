سلطنة عمان: تسجيل 698 إصابة جديدة بكورونا

العدد الكلي للحالات المسجلة في البلاد 18887 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (698) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ منها (355) لعمانيين و(334) لغير عمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (18887) و(84) وفاة، وتماثل (4329) حالة للشفاء.

وقالت الوزارة: إن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية (2658) والحالات المنومة اليوم (38)، وإجمالي المنومين (293)، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (85).