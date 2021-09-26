"الانضباط" تعاقب الاتحاد بلعب مباراته المقبلة على أرضه دون جماهير

الغرامة شملت "السومة" و"العويس"

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية على خلفية الأحداث المصاحبة للجولة السادسة من دوري المحترفين طالت ناديي الاتحاد والتعاون إلى جانب لاعبي الأهلي عمر السومة ومحمد العويس.

وفي التفاصيل فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها (42،500) اثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال على نادي الاتحاد لقيام جماهيره بإلقاء (3) ثلاث علب مياه باتجاه أرض الملعب أثناء المباراة التعاون، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتعد هذه المخالفة عوداً للمرة الثانية وفقاً للمادة (40) من لائحة الانضباط والأخلاق.

كما فرضت اللجنة على نادي الاتحاد بلعب مباراته المقبلة على أرضه دون حضور الجمهور.

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن قرارها قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وألزمت اللجنة نادي التعاون بدفع غرامة مالية قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال، لحصول ستة من لاعبي الفريق في مباراة الاتحاد على إنذارات أثناء المباراة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة.

وغرمت اللجنة محمد العويس حارس مرمى فريق الأهلي بـ20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة الفيحاء، كما غرمت زميله عمر السومة بذات العقوبة ولذات السبب.

وذكرت اللجنة أن قراراتها الثلاثة الأخيرة غير قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.