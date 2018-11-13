"تعليم القريات" يوجّه المدارس بتقديم الخدمات لطلبة "غطي والعقيلة وباير والدعبوسية"

بتوجيه من مدير التعليم إلى الإشراف التربوي بسبب الحالة الجوية

وجّه قسم الإشراف التربوي بتعليم القريات جميع مدارس المحافظة لتقديم الخدمات التعليمية لطلبة مدارس غطي والعقيلة وباير والدعبوسية، وذلك في خطاب تم توجيهه إلى قادة وقائدات المدارس.

وأوضح مدير الإشراف التربوي عادل بن منير الزايدي أنه وبناءً على توجيه مدير التعليم الدكتور محمد عبدالله الثبيتي وبسبب الحالة الجوية التي تشهدها محافظة القريات وقراها وجريان السيول، تم توجيه جميع قادة وقائدات المدارس على قبول الطلاب والطالبات في المدارس بالتنسيق مع قادة مدارسهم الأساسية في هذه القرى لحين اكتمال عودة أهالي القرى لبيوتهم، كما تم توجيه قسم المستودعات بصرف كتب ومقررات بديلة للطلبة حين الحاجة لذلك، متمنين السلامة لأبنائنا الطلاب والطالبات.

ونوه إلى أن الخدمات التعليمية قائمة في مدارس القرى، ويشمل هذا التوجيه المتضررين من السيول فقط، ومن تم إخلاء مساكنهم.