أمانة القصيم تعيد تأهيل 200 ألف م2 من الطرق الرئيسة ببريدة

الأعمال تستهدف تنفيذ الدهانات الأرضية ودهانات التقاطعات

أنهت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة إعادة تأهيل العديد من الطرق الرئيسة بمدينة بريدة تجاوزت 200 ألف متر مربع خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك ضمن أعمالها المكثفة لتحسين المشهد الحضري بمدينة بريدة، وتستهدف الأعمال تنفيذ الدهانات الأرضية ودهانات التقاطعات.

وتنوعت مواقع الأعمال على عدد من الطرق الرئيسة أبرزها طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك خالد وطريق أبو بكر الصديق وطريق علي بن أبي طالب وطريق عثمان بن عفان.