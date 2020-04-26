قائد القوات الفضائية الأمريكية: القمر الصناعي العسكري الإيراني "كاميرا ويب متشقلبة"

أكد أنه عديم الفائدة من الناحية الاستخباراتية

اعتبر قائد القوات الفضائية الأمريكية الجنرال جاي رايمند، أن القمر الصناعي العسكري الإيراني "نور-1" عديم الفائدة من الناحية الاستخباراتية.

وكتب الجنرال في تغريدة عبر "تويتر" أمس السبت: إن قيادة القوات الفضائية الأمريكية تُواصل تتبع هدفين مرتبطين بإطلاق إيران قمرها الصناعي "نور-1"، ويُقَدّر حجم القمر الصناعي الإيراني بأنه 3U Cubesat؛ أي أن قياساته تبلغ 10*10*30 سم.

وتابع بسخرية: "تقول إيران إن لدى قمرها قدرات تصويرية؛ لكنها في الواقع كاميرا ويب متشقلبة في الفضاء، ومن غير المحتمل أن توفر معلومات استخباراتية".

وأكد هاوي اتصالات لاسلكية روسي أمس السبت، أنه رصد إشارة من القمر الصناعي الإيراني؛ مشيرًا إلى أن تحليل بياناته يُظهر أن الأجهزة التي يستخدمها "نور-1" تشبه تلك التي تُستخدم في كثير من الأقمار الصناعية التجارية الصغيرة، وأن القمر الصناعي ليس سوى "كوبسات" بسيط من حجم 6U؛ مما يعني أن حجمه 10/20/30 سم، طبقًا لـ(RT).