الرئيس الصيني: نواجه تحدياً خطيراً بسبب الانتشار السريع لـ "كورونا"

قال: الحزب الحاكم يأخذ التعامل مع الفيروس على محمل الجد .. نبحث سبل الاحتواء

أكّد الرئيس الصيني شي جين بينج؛ أن بلاده تواجه تحدياً خطيراً من جرّاء الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تواصل حكومته إيجاد سبل لاحتواء هذا المرض.

وقال في كلمة خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، الليلة الماضية، إنه عندما يتفشى مرض كورونا، فمن مسؤوليتنا منعه والسيطرة عليه.





وأشار إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم يأخذ التعامل مع هذا الفيروس على محمل الجد، وينسق الجهود من داخل المكتب السياسي للحزب.