





4

في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان

الحزم يحقق أول انتصاراته.. والنصر زادت معاناته

زاد فريق الحزم الأول لكرة القدم معاناة فريق النصر، وكسبه بهدف يتيم؛ ليتلقى النصر أول خسارة بعد الخروج الآسيوي، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة همة حتى القمة).

وقدم الحزم مباراة دفاعية انضباطية وسط محاولات نصراوية حثيثة، تكسرت على أقدام الدفاع ويدَي الحارس الحزماوي مليك عسلة.

ورفع الحزم رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث عشر، وظل النصر بنقاطه السبع في المركز الثالث.