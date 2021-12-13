نصيب الأسد وركائز 3.. "باعجاجة" محللًا "ميزانية 22": مواطن واستدامة

أكد لـ"سبق" أن السعودية تغلبت على آثار الجائحة الاقتصادية بحكمة قيادتها

أكد المحلل الاقتصادي، عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، البروفيسور سالم باعجاجة، أن بلوغ المصروفات المتوقعة للعام القادم 955 مليارًا والإيرادات المتوقعة 1045 مليارًا بفائضٍ مقداره 90 مليار ريال، يُعد أول فائض بعد 8 سنوات متتالية بعجوزات مالية، وهذا يدل ويجسّد حرص السعودية على تحقيق التوازن المالي ثم الفائض المالي وفقًا لمرتكزات رؤيه 2030، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية.

وقال "باعجاجة" لـ"سبق": إنه بالرغم من ظروف الجائحة في السنتين السابقتين؛ إلا أن المملكة العربية السعودية استطاعت -بنجاح كبير- التغلب على الآثار الاقتصادية التي خلّفتها الجائحة من خلال اتباع الخطط الاقتصادية الناجحة وإطلاق المبادرات، بجانب الحرص على المحافظة على التوازن المالي.

وأشار إلى أن الميزانية العامة للدولة ركزت على ثلاث ركائز أساسية، متمثلة في "الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق، وتمكين القطاع الخاص من النمو من خلال برامج لتعزيز أنشطته ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وتنفيذ تحولات هيكلية أوسع ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية تساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد ومواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة".

ونوّه بأن الميزانية العامة للدولة هدفت إلى الاستمرار في الإنفاق على الخدمات الحكومية والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى تحقيق الرؤية الأخرى مثل برنامج التحول الوطني، وبرامج جودة الحياة وخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد "باعجاجة"، أن الميزانية اهتمت بأهم جانبين هما التعليم والصحة؛ إذ نال قطاع التعليم نصيب الأسد في الميزانية بمبلغ 185 مليار ريال، وكذلك قطاع الصحة؛ حيث كانت نسبة ما خُصص لهذين القطاعين 40٪ من الميزانية، وكل ذلك يجسد حرص ولاة الأمر على إعطاء التعليم والصحة الكثير من الاهتمام؛ باعتبار المواطن هو المحور والأساس في جميع خطط التنمية.