مكة: 254 إصابة بكورونا و302 متعافيًا و11 وفاة.. اليوم

إجمالي حالات الشفاء من الفيروس يبلغ 12914 شخصًا

تخطى العدد اليومي للمتعافين من فيروس كورونا المستجد بمكة المكرمة، عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 254 إصابة جديدة بكورونا، كما سجلت 302 حالة تعافٍ جديدة، و11 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها العاصمة المقدسة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم، 16714 حالة، منها؛ 3541 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و12914 حالة تماثلت للشفاء، و259 حالة وفاة.