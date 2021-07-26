"الوطني لتنمية الغطاء النباتي": اكتمال زراعة 14 مليون شجرة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي

أكد استهداف زراعة 100 مليون شجرة خلال السنوات المقبلة

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن أنه تم زراعة أكثر من 14 مليون شجرة مانجروف حتى العام الحالي على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، منها تسعة ملايين شجرة شورى حتى عام 2020م، وثلاثة ملايين شجرة شورى في عام 2021-2022م، بينما كان دعم القطاع الخاص 3,6 ملايين شوري تم زراعتها، ومليوني شجرة تجري زراعتها حالياً.

وأوضح المركز، بمناسبة اليوم العالمي لصون أشجار المانجروف، أنه يتم استهداف زراعة أكثر من 100 شجرة شورى خلال السنوات المقبلة كمشاريع مستقبلية تغطي ساحل البحر الأحمر والخليج العربي.

وأضاف أن الجهود لا زالت مستمرة في زراعة أشجار المانجروف لتنمية الغطاء النباتي، وتعزيز التنوع الحيوي في المناطق الساحلية.

وقال المركز: "نحن مستمرون في تنمية غابات المانجروف؛ لكونها شريانا حيويا للبيئة الساحلية في المملكة، ومصدرا رئيسيا للتنوع الأحيائي".