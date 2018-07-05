الملحقية الثقافية في اليابان تحذّر السعوديين من أمطار غزيرة

قد يترتب عليها فيضانات أو انزلاقات أرضية.. وهنا الإرشادات

حذّرت الملحقية الثقافية السعودية في اليابان، المواطنين السعوديين المتواجدين في اليابان من أمطار غزيرة متوقع هطولها، قد يترتب عليها فيضانات أو انزلاقات أرضية.

ودعت الملحقية، عبر حسابها في "تويتر"، إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة القنوات الرسمية وتحديثات الطقس عبر الرابط التالي: https://www.jma.go.jp/en/warn/index.html.

وأشارت إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المتبعة وقت الأعاصير والأمطار الشديدة، والتي تتضمن عدم الخروج من المسكن في حالة وصول الإعصار إلى المنطقة التي تسكنون بها، والتأكد من غلق الأبواب والنوافذ، والعودة باكراً إلى المنازل قدر الإمكان قبل قدوم الإعصار.

واشتملت الاحتياطات على ضرورة تجهيز بعض المأكولات والماء والبطاريات وتخزينها في المنزل لعدة أيام تحسباً للطوارئ، والحذر من الفيضانات، والبُعد عن المسطحات المائية خاصة شواطئ البحار وضفاف الأنهار، ومتابعة صفارات الإنذار والإرشادات الخاصة بالمنطقة التي تتبعونها، والاستعداد لاحتمال انقطاع الكهرباء، وتوفير الأشياء الضرورية والتأكد من المأوى الآمن.

كما تَضَمّنت الإجراءات الواجب اتباعها: عدم وضع أي أشياء قابلة للسقوط في الشرفات والنوافذ، وعدم الذهاب إلى أماكن تحت الأرض (محطات القطارات، المراكز التجارية) لاحتمال غرقها بالمياه حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، ومعرفة أماكن الملاجئ الخاصة بالمنطقة للتوجه إليها في حالة وجود تعليمات بذلك من البلدية المحلية في منطقة السكن، وعدم التأثر بالشائعات، ومتابعة الأخبار والتعليمات الرسمية الخاصة بالإعصار أولاً بأول من بلديات وحكومات المدن التي تقيمون فيها.

ودعت الملحقية إلى التواصل مع شؤون المواطنين بالسفارة في الحالات الطارئة؛ من خلال الأرقام التالية: 08079601536، 09055833862، 0335895242، أو زيارة موقع الطوارئ على الرابط التالي: https://em.saudiculture.jp/.