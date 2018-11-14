على فترتين.. "الأخضر الشاب" يواصل تحضيراته لمواجهة عمان وفلسطين

واصل المنتخب السعودي تحت 21 عاماً الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والذي يستمر حتى التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري، في إطار البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2020.

وأجرى لاعبو الأخضر اليوم تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية، حيث تركزت الفترة الصباحية التي أقيمت في الصالة الرياضية بمقر إقامة الأخضر على اختبارات بدنية للاعبين، في حين بدأت الحصة المسائية التي جاءت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بتمارين على التمرير، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، لتُختتم الحصة التدريبية بمران البناء من وسط الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره بجدة بحصة مسائية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 21 عاماً سيفتتح مبارياته الودية ضمن معسكره في جدة بمواجهة منتخب عمان يوم الجمعة المقبل، في حين سيختتم معسكره يوم الاثنين المقبل بمواجهة منتخب فلسطين.