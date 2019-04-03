مدير حرس الحدود يرعى حفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم

في الرياض .. بحضور الشيخ المطلق

رعى مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، مسابقة المدير العام السنوية لحفظ القرآن الكريم، لمنسوبي حرس الحدود لعام ١٤٣٩هـ، في قاعة النشاط الثقافي بمعهد تدريب حرس الحدود في الرياض، بحضور المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وشارك فيها (١٢٠) متسابقاً ومتسابقة في حفظ وتجويد سور (الرعد والقمر والرحمن والحشر والممتحنة والملك والقلم).

وجاءت نتائج المسابقة، التي شارك فيها منسوبو حرس الحدود من عسكريين وموظفين ومتعاقدين وزوجاتهم وأبنائهم، على النحو التالي:

الفرع الأول (سورة الرعد): حصل على المركز الأول من الرجال المتسابق وكيل الرقيب غريب بن يحيى مراجم، من منطقة عسير، ومن النساء حصلت على المركز الأول المتسابقة بدرية بنت عبدالله أحمد العتيق، من منطقة الرياض.

الفرع الثاني (سورتا القمر والرحمن): حصل على المركز الأول من الرجال المتسابق ثامر بن فهيد البقمي، من منطقة مكة المكرمة، ومن النساء حصلت على المركز الأول المتسابقة ريناد بنت صالح الشيخي، من منطقة مكة المكرمة.

الفرع الثالث (سورتا الحشر والممتحنة): حصل على المركز الأول من الرجال المتسابق مبارك بن ناصر آل فطيح، من منطقة نجران، وحصلت على المركز الأول من النساء المتسابقة شادن بنت دخيل عبدالله المسعود، من منطقة الرياض.

الفرع الرابع (سورتا الملك والقلم): حصل على المركز الأول من الرجال المتسابق زياد بن مفرح سوحاني، من منطقة جازان، وحصلت على المركز الأول من النساء المتسابقة سارة بنت مفرح سوحاني، من منطقة جازان.

كما حصلت شعبة قيادة منطقة مكة المكرمة على جائزة التميز للمنطقة الأكثر مشاركة في المسابقة لهذا العام، وشعبة قيادة منطقة تبوك على جائزة التميز للأكثر مشاركة في المسابقة خلال الخمس السنوات الماضية، وشعبة قيادة المنطقة الشرقية على جائزة التميز في توعية حرس الحدود لعام ١٤٣٩هـ.

وأكد المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، على أهمية القرآن ورعايته وتأثير تدبره على الإنسان، مبيناً أن الله عز وجل خصّ أهل القرآن بمكانة عظيمة، تبدأ دنيوياً بطرح البركة في أموالهم وأولادهم، وتنتهي بجزيل المثوبة في الآخرة.

وأضاف أن المملكة أولت اهتماماً خاصاً بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وقدمت منذ تأسيسها الدعم الكبير لمختلف الأنشطة المرتبطة بمصدرَي التشريع الأولين.

وأثنى على الجهود التي تقدمها المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بالمدير العام الفريق عواد بن عيد البلوي، من خلال الإشراف على التنظيم والمتابعة شخصياً لهذه المسابقة.

ووجه شكره إلى القائمين عليها، وحثّ المتسابقين على التمسك بكتاب الله عز وجل وتدبره؛ لأنه يمثل سجل الأخلاق الحميدة؛ قائلاً: "من تمسك به زانت أخلاقه وكرمت طباعه وقرب من مولاه وأحبه عباد الله".

وفي نهاية الحفل الختامي للمسابقة تسلم الفائزون بالمراكز الأولى جوائزهم من قبل المدير العام لحرس الحدود، الذي أشاد بمشاركتهم وبما حققوه من إنجاز، كما كرّم الفريق البلوي شعب التوجيه الفكري والمعنوي المتميزة في جانب التوعية بقيادات المناطق، وتسلم المدير العام لحرس الحدود هدية تذكارية بهذه المناسبة.