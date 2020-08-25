نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي

قال إن الإسكان التنموي يساهم في تلبية احتياجات الأشد حاجة

رأس نائب أمير منطقة جازان، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، اجتماع اللجنة الرابع، وذلك عبر الاتصال المرئي.

واستهل نائب أمير منطقة جازان الاجتماع بكلمة أشار فيها إلى ما تنعم به المملكة من نعم الأمن والأمان والاستقرار، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما وهبها الله تعالى من موارد اقتصادية، وما تشهده من تحقيق منجزات حضارية متميزة، وسعي مستمر نحو التطوير في ظل الرؤية الوطنية الطموحة 2030، لافتًا النظر إلى الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين للسكن، ومن ذلك مبادرة الإسكان التنموي.

وأكد على أهمية العمل الجاد والمخلص لتمكين مبادرة الإسكان التنموي من خدمة أكبر شريحة ممكنة والعمل من خلالها على تحقيق الأمن ورفاهية المواطن، داعيًا الأعضاء ولجان العمل إلى بذل كل الجهود واستكمال البيانات المطلوبة لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من المبادرة.

إثر ذلك استمع نائب أمير جازان والحضور لشرح مفصل من مدير عام فرع الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي، حول الخطوات التي اتخذتها إمارة المنطقة لتنفيذ مبادرة الإسكان التنموي والأعمال التي تقوم بها اللجنة التنفيذية للمبادرة بمنطقة جازان واللجان الفرعية التابعة لها بجميع محافظات ومراكز منطقة جازان، التي تستهدف فئة الأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، من خلال الشراكة الفعالة مع القطاع غير الربحي ممثلًا بالمؤسسات والجمعيات الأهلية والوقفية والقطاع الخاص ضمن دوره تجاه المسؤولية الاجتماعية، والأهداف التي تسعى مبادرة الإسكان التنموي خلال العام من الوحدات السكنية على مستوى المملكة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آلية وزارة الإسكان في حوكمة اللجان التنفيذية ومستهدفات ومشاريع الإسكان التنموي وإنشاء مجلس لتنمية موارد التمويل غير الربحي بالمنطقة بالشراكة مع القطاع غير الربحي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بهدف تنمية الأحياء والمستفيدين وفق ممارسات الجمعيات في البحث الاجتماعي، إضافة لجملة من الموضوعات المتعلقة بمبادرة الإسكان التنموي بمنطقة جازان، والسبل الكفيلة بتنفيذها إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر.