في 24 ساعة.. باكستان تسجل 36 حالة وفاة و935 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 36 حالة وفاة جديدة، و935 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 953842 إصابة، منها 32710 حالات نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22188 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 898944 حالة.

