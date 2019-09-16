مجمع الملك فيصل بالطائف يحصد المركز السابع على مستوى المملكة

وفق برنامج رصد الأعراض الجانبية والالتزام بمعايير السلامة الدوائية خلال يوليو

حصد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف المركز السابع على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية، وفق برنامج رصد الأعراض الجانبية للأدوية، والالتزام بمعايير السلامة الدوائية خلال شهر يوليو الماضي.

وقدمت الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة شكرها لمدير المجمع الطبي، الاختصاصي أول مبارك اليامي، على الدعم المستمر وتذليل العقبات، والذي تجلى فيما حققه قسم الرعاية الصيدلية بالمجمع من إنجازات متميزة في مختلف الخدمات الصيدلية، ومنها إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء بالأعراض الجانبية للأدوية.

وكان المجمع افتتح مكتب تيقظ للإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية بعد توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ويعد مجمع الملك فيصل بالطائف أكبر مستشفى بالطائف حيث يضم 800 سرير في مختلف الأقسام كما يتبعه 27 مركزًا صحيًا.