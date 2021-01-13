"الديوان الملكي": وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلَّى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 1/ 6/ 1442هـ.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
سيُصلى عليه يوم غد الخميس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلَّى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 1/ 6/ 1442هـ.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.