"الديوان الملكي": وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

سيُصلى عليه يوم غد الخميس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلَّى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 1/ 6/ 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.