"الديوان الملكي": وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

سيُصلى عليه يوم غد الخميس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلَّى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 1/ 6/ 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442 04:19 PM

سيُصلى عليه يوم غد الخميس

"الديوان الملكي": وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلَّى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 1/ 6/ 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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