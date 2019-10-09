تشكل أودية نتيجة أمطار غزيرة على جازان

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

يشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان، سقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة، سال على إثرها عدد من الأودية.

وأسهمت الأمطار في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع لأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تشير لتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط رياح سطحية، وشبه انعدام للرؤية، وهطول أمطار وتساقط برد على المنطقة.

وأهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.