الحجاج بالمدينة المنوّرة .. 489 ألفاً وصلوا و303 آلاف غادروها

وفقاً لإحصائية يومية لحركتَي القدوم والمغادرة تصدرها لجنة الحج

أوضحت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة، أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس، بلغ 489088 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركتَي قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبينت اللجنة أنه وفقاً للإحصائية فقد غادر 303,095 حاجاً المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 185967 حاجاً.

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27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 10:45 AM

وفقاً لإحصائية يومية لحركتَي القدوم والمغادرة تصدرها لجنة الحج

الحجاج بالمدينة المنوّرة .. 489 ألفاً وصلوا و303 آلاف غادروها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أوضحت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة، أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس، بلغ 489088 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركتَي قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبينت اللجنة أنه وفقاً للإحصائية فقد غادر 303,095 حاجاً المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 185967 حاجاً.

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