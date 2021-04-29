"الصحة": تسجيل 1026 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

‬أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 29 أبريل 2021، تسجيل 1026 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 416307 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1055 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 399,509 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6946 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9852 والحالات الحرجة 1312 حالة.