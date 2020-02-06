"تعليم الجوف" تفعّل برامج توعوية عن "فيروس كورونا‎".. فعاليات منوعة

خطة للمرشدين والمرشدات بالمدارس للتعريف بالأعراض وطرق الوقاية

سعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف -ممثلة في إدارتي الصحة المدرسية والإعلام التربوي- إلى تكثيف برامج التوعية عن فيروس كورونا.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أهمية التوعية بأخطار الفيروس؛ حرصًا على سلامة منسوبي التعليم ومنسوباتها، والتعامل مع الأمراض المستجدة أو المعدية وفق لائحة وزارة الصحة، وضرورة متابعة أي حالة طارئة.

وأوضح مدير إدارة الصحة المدرسية نصار بن عفاش الخالدي، أنه تم إدراج خطة للمرشدين والمرشدات في المدارس، تتضمن العديد من الفعاليات التي تُعرّف بالفيروس وأعراضه مع كيفية الوقاية منه، من خلال اللقاءات الصحية وتفعيل دور الإذاعة الصباحية في المدارس، وتحقيق الشراكات بالتعاون مع المراكز الصحية لتنفيذ محاضرات نوعية وهادفة بالمدارس.

من جانبه، قال مدير إدارة الإعلام التربوي عبدالعزيز بن سعود النبط: إنه تماشيًا مع الحدث تم تفعيل جميع قنوات التواصل الإلكتروني، وتزويد المنسقين والمنسقات الإعلاميين بالمواد الإعلامية التي تحتوي على معلومات علمية من مصدرها الموثوق بوزارة الصحة، واشتملت المواد على تصاميم متنوعة مناسبة للعرض المرئي والمسموع، وبث الرسائل التوعوية لأولياء الأمور وللمجتمع المحلي.

ولفت "النبط" إلى أن حملة التوعية تستمر حتى تحقق أهدافها في تحقيق رفع الوعي الصحي لدى المجتمع التعليمي والمحلي في كيفية التعامل مع الفيروس.