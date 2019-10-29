توقيع عقد المرحلة الانتقالية للجسر الموازي مع البحرين بـ 11 مليار ريال

قيمة العقد الاستشاري للمشروع 33.6 مليون ريال

شهدت فعاليات اليوم الأول لأعمال #مبادرة_مستقبل_الاستثمار، الثلاثاء، توقيع عقد المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي بين المملكة والبحرين بـ 11 مليار ريال.

وتبلغ قيمة العقد الاستشاري لمشروع الجسر الموازي بين المملكة والبحرين 33.6 مليون ريال.

والمدة الزمنية لتنفيذ المشروع تصل إلى 5 سنوات بعد الدراسة.

وقبل قليل بدأت الجلسة الثانية من أعمال #مبادرة_مستقبل_الاستثمار بعنوان "التوقيت الأمثل للتواجد في السوق".