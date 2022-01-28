"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

الحالة تشمل محافظات عدة وتستمر لـ 8 مساءً

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأفاد المركز أن الحالة، التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمسيجيد والمهد واليتمة ووادي الفرع؛ تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.