"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

الحالة تشمل محافظات عدة وتستمر لـ 8 مساءً

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأفاد المركز أن الحالة، التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمسيجيد والمهد واليتمة ووادي الفرع؛ تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

المدينة المنورة رياح أتربة مثارة المركز الوطني للأرصاد

0

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443 06:35 PM

الحالة تشمل محافظات عدة وتستمر لـ 8 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

1 190

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأفاد المركز أن الحالة، التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمسيجيد والمهد واليتمة ووادي الفرع؛ تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

المدينة المنورة رياح أتربة مثارة المركز الوطني للأرصاد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022