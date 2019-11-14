"تقنية دومة الجندل" يحتفي بيوم الجودة العالمي

نظّم فرع الكلية التقنية بدومة الجندل، اليوم، محاضرةً بعنوان "الجودة لغة الإبداع والتميز"، في إطار الاحتفاء بيوم الجودة العالمي ٢٠١٩.

وتَطَرّق المهندس خالد أحمد الغامدي، إلى الحديث عن مفهوم الجودة بصفة عامة ومفهومها في الإسلام، ومرور مائة عام على إنشاء أول مفهوم للجودة الحديثة، والمعايير التي تقوم عليها الجودة الشاملة، وطرق قياسها وخطواتها.

وأوضح أن الجودة هي وسيلة الارتقاء بالمنتج والعمل، وضمان أداء متميز وناجح فيه.

وكان فرع الكلية التقنية، قد شارك في هذا الاحتفاء بهذا اليوم؛ من خلال إعداد منشورات حول الجودة تُساهم في إيضاح مفهوم الجودة لمنسوبي الفرع.

ويأتي هذا الاحتفاء في سياق إدارة الفرع للجودة، من أهمية بصفة خاصة، والإدارة العامة بمنطقة الجوف للجودة بصفة عامة؛ وفق توجيه وتوجهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.