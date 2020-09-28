جريمة بشعة في نجران: أخ يقتل أخاه بسلاح ناري ويصيب اثنين ثم ينتحر

الجهات الأمنية تباشر الحادثة بحي الغويلا.. ونقل المصابَين لمستشفى الملك خالد

تباشر الآن الجهات الأمنية بنجران قضية قتل بحي الغويلا بعد قيام مواطن بقتل أخيه بسلاح ناري، وإصابة اثنَين آخرَين قبل أن ينتحر ويقتل نفسه.

وفي هذه الأثناء توجَد الجهات الأمنية بالموقع، وتتخذ الإجراءات كافة لنقل المصابَين إلى مستشفى الملك خالد.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل الحادثة من مصادرها عند توافرها.