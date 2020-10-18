السفارة السعودية تنبه مواطنيها في بلجيكا بعد فرض منع التجول بسبب "كورونا"

أكدت عليهم بضرورة مراعاة قرارات الحظر والتواصل معها عند الحاجة

أصدرت السفارة السعودية لدى بلجيكا تنبيهاً للسعوديين حول القرارت التي اتخذتها بلجيكا للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ومنها منع التجول.

وقالت السفارة في بيان إن السلطات في بلجيكا اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، منها: فرض منع التجول ابتداء من منتصف الليل وحتى الخامسة فجرا لمدة شهر اعتباراً من تاريخ 19 أكتوبر 2020.

وأكدت السفارة على السعوديين الموجودين في بلجيكا بضرورة مراعاة هذه القرارات، ومتابعة ما يصدر من السلطات المختصة في هذا الصدد، والتواصل مع السفارة عند الحاجة.

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18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 11:39 PM

أكدت عليهم بضرورة مراعاة قرارات الحظر والتواصل معها عند الحاجة

السفارة السعودية تنبه مواطنيها في بلجيكا بعد فرض منع التجول بسبب "كورونا"

خالد علي

جدة

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أصدرت السفارة السعودية لدى بلجيكا تنبيهاً للسعوديين حول القرارت التي اتخذتها بلجيكا للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ومنها منع التجول.

وقالت السفارة في بيان إن السلطات في بلجيكا اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، منها: فرض منع التجول ابتداء من منتصف الليل وحتى الخامسة فجرا لمدة شهر اعتباراً من تاريخ 19 أكتوبر 2020.

وأكدت السفارة على السعوديين الموجودين في بلجيكا بضرورة مراعاة هذه القرارات، ومتابعة ما يصدر من السلطات المختصة في هذا الصدد، والتواصل مع السفارة عند الحاجة.

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